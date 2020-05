Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru



Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Best zdecydował o przedłużeniu terminu zakończenia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka.

"Decyzja zarządu podyktowana jest zauważalnym zmniejszeniem skłonności inwestorów finansowych do realizacji nowych inwestycji z uwagi na zawirowania na rynkach finansowych wywołane przez pandemię koronawirusa, a tym samym oczekiwaniami inwestorów finansowych związanymi z pogorszeniem koniunktury gospodarczej" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem prezesa Krzysztofa Borusowskiego, Best jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, wskaźnik zadłużenia grupy należy do najniższych w branży.

"Mimo rozwijającej się od marca globalnej pandemii koronawirusa, działamy bardzo sprawnie. Osiągamy dobre wyniki operacyjne i realizujemy założone na ten rok cele. Niestety, wpływ pandemii na otoczenie gospodarcze oraz sentyment na rynku kapitałowymm sprawił, że nie będziemy mogli dokonać wyboru ewentualnego inwestora przed końcem pierwszej połowy tego roku. Rozmowy z inwestorami będą nadal kontynuowane, choć zapewne w najbliższym czasie ich dynamika będzie mniejsza niż w okresie przed wybuchem pandemii" - dodał prezes, cytowany w osobnym komunikacie.

Krzysztof Borusowski posiada prawie 18,47 mln akcji Best, stanowiących 80,2% kapitału zakładowego spółki, a Marek Kucner, wiceprezes spółki, jest właścicielem blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału.

"Uważamy, że można spodziewać się wzrostu udziału kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym, a gospodarcze efekty pandemii koronawirusa mogą tę podaż dodatkowo zwiększyć. Dzięki znaczącym inwestycjom w technologię, zrealizowanym w poprzednich latach, Best jest operacyjnie bardzo dobrze przygotowany do istotnych wzrostów procesowanego wolumenu spraw. Pozyskanie kapitału na rozwój na pewno przyspieszyłoby wzrost naszej Grupy i umocniło pozycję Best na rynku w Polsce i za granicą" - powiedział prezes.

Decydując się na rozpoczęcie rozmów z inwestorami, zarówno Krzysztof Borusowski, jak i Marek Kucner, deklarowali długookresowe zaangażowanie w rozwój Best i nie zamierzali sprzedawać należących do nich akcji spółki.

Doradcą finansowym, który wspiera zarząd w działaniach zmierzających do wyboru inwestora finansowego jest firma Rothschild & Co., podano także.

Zarząd Best we wrześniu 2019 r. poinformował, że zdecydował o rozpoczęciu działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i planował przeprowadzić rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Podano wtedy, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)