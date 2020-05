Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Gra "Star Horizon" od premiery na platformie Nintendo Switch 14 maja wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games.



"Na dzień 18 maja 2020 roku, na godz. 8:00 gra 'Star Horizon', której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 14 maja 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcję portu i wydanie gry" - czytamy w komunikacie.



Według zarządu, gra "Star Horizon" ma podobny potencjał sprzedażowy do gry "Make War", której raport sprzedażowy został opublikowany w raporcie bieżącym ESPI nr 29/2020 z dnia 20 maja 2020 r.



"Oznacza to, że emitent szacuje, że jego przychody z gry wynosić będą 5 000 zł netto miesięcznie (szacowane przychody uśrednione z 12 miesięcy) oraz 60 000 zł netto w ciągu pierwszych 12 miesięcy sprzedaży gry. Jednocześnie, biorąc pod uwagę szybki zwrot nakładów na produkcję i wydanie zarówno gry, jak i gry 'Make War', przychody z obu tych gier mogą być wyższe niż wskazane szacunki. Emitent przypomina również, że przychody z gry nie były dotychczas uwzględniane w szacowanych przychodach emitenta na najbliższe 12 miesięcy" - czytamy także.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)