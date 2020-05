KE uruchomiła dodatkowe 122 mln euro na badania nad koronawirusem



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska uruchomiła dodatkową kwotę 122 mln euro na badania naukowe nad koronawirusem w ramach programu w "Horyzont 2020", poinformowała KE.

Stanowi to kolejne przedsięwzięcie w ramach finansowanych przez Unię działań w zakresie badań naukowych i innowacji, które stanowią element walki z koronawirusem. Ich celem jest opracowanie diagnostyki, leczenia i szczepionek.

"Aby odnieść sukces w walce z koronawirusem. […] musimy poszukać rozwiązań technologicznych, które umożliwią szybszą produkcję sprzętu medycznego i środków medycznych, monitorowanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się tej choroby, a także lepszą opiekę nad pacjentami" - powiedziała komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie.

Z kolei komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zaznaczył, że Unia wdraża innowacyjne technologie i narzędzia, które można szybko wykorzystać, aby zapobiegać tej pandemii, podejmować optymalne leczenie i umożliwić powrót do normalności po jej wygaśnięciu. Wśród tych narzędzi wymienił: rozwiązania i technologie cyfrowe, takie jak telemedycyna, dane, sztuczna inteligencja, robotyka i fotonika.

Projekty, które mogą uzyskać dofinansowanie powinny umożliwiać przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania środków i urządzeń medycznych do przeprowadzania testów na obecność wirusa, do leczenia zakażeń i zapobiegania im.

Projekty te powinny również zmierzać do opracowania technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, których celem jest poprawa wykrywalności wirusa, skuteczniejsze monitorowanie jego rozprzestrzeniania się i zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami. Nowe badania naukowe mają opierać się na analizie dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie i dotyczyć także strategii w zakresie leczenia i profilaktyki.

Termin składania wniosków upływa 11 czerwca 2020 r., Komisja chce, by prace badawcze rozpoczęto jak najszybciej i w związku z tym skróciła terminy na przygotowanie wniosków i na ich ocenę.

Aby nowe rozwiązania były dostępne i przystępne dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, w umowach o udzielenie dotacji zawieranych w wyniku tej procedury Komisja uwzględni klauzule zobowiązujące do szybkiego udostępnienia danych, aby zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania ustaleń i wyników.

Nowe zaproszenie obejmie pięć obszarów, w których przewidziano następujące orientacyjne budżety:

- Przestawienie produkcji na wytwarzanie niezbędnych środków medycznych i sprzętu medycznego (23 mln euro).

- Technologie medyczne, narzędzia cyfrowe i analiza przy użyciu sztucznej inteligencji w celu poprawy nadzoru i opieki przy zapewnieniu wysokich poziomów gotowości technologicznej (56 mln euro).

- Behawioralne, społeczne i gospodarcze skutki reakcji na pandemię (20 mln euro).

- Ogólnoeuropejskie badania kohortowe w kontekście pandemii COVID-19 (20 mln euro).

- Współpraca w ramach istniejących unijnych i międzynarodowych badań kohortowych istotnych w kontekście pandemii COVID-19 (3 mln euro).

(ISBnews)