"W sobotę 23 maja r. wygasa aktualne rozporządzenie Rady Ministrów, które do 23 maja całkowicie wstrzymało loty. Będzie nowe rozporządzenie, które ten zakaz w pewnej formie przedłuży. Ale wszystko wskazuje na to, że wejdziemy w pierwszy etap odmrażania lotnictwa, czyli przywrócenia lotów krajowych w najbliższym czasie, pewnie gdzieś z początkiem czerwca. Szczegóły na ten temat przedstawimy w najbliższą sobotę" - powiedział we wtorek Horała.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 23 maja obowiązuje zakaz wykonywania lotów krajowych oraz międzynarodowych samolotów przewożących cywilnych pasażerów z lądowaniem na polskich lotniskach. W poniedziałek PLL LOT poinformowały, że od 1 czerwca wznowią loty pasażerskie, na razie na trasach krajowych: z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.

Wiceminister przekazał, że pierwsza faza dotycząca przywracania ruchu lotniczego będzie dotyczyła uruchomienia jedynie połączeń krajowych, bez międzynarodowych. Będzie się to jednak wiązało z wprowadzeniem obostrzeń dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

"Są rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące przywracania ruchu lotniczego, także dobre praktyki stowarzyszeń linii lotniczych. Rozstrzygające w naszym przypadku będzie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Ono będzie wiążące. I na jego podstawie Urząd Lotnictwa Cywilnego przekaże oficjalnie portom lotniczym i liniom, wymogi, jakie będą musieli oni spełnić, aby ruch lotniczy był bezpieczny" - podkreślił Horała.

Wiceminister nie chciał podać konkretnych dat kolejnych faz "odmrażania" obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, w tym tej dotyczącej otwarcia granic. Zastrzegł, że zależą one od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

"Nasze decyzje dotyczące przywracania ruchu lotniczego - te dalsze etapy przywracania ruchu lotniczego - to będzie wynik zarówno doświadczeń techniczno-organizacyjnych po przywróceniu ruchu wewnętrznego w Polsce, jak i zniesienia kontroli granicznych i ewentualnego przywracania ruchu międzynarodowego z kolejnymi krajami. Tutaj na pewno nie będziemy podawać dat" - powiedział.

Jak dodał, postępowanie może być podobne, jak w przypadku faz dotyczących odmrażania gospodarki. "Nasze decyzje będą podejmowane zgodnie z rozwojem i analizą sytuacji" - wskazał.

PLL LOT w poniedziałek poinformowały, że od 1 czerwca, w związku z przywróceniem niektórych połączeń krajowych, personel pokładowy podczas lotu będzie miał maseczki i rękawiczki, a wszyscy pasażerowie będą musieli mieć zakryte usta i nos.

We współpracy z zarządem Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i dyrekcjami lotnisk krajowych, LOT wypracował procedury bezpieczeństwa. "Planowane zmiany na lotniskach, zgodne z wytycznymi IATA, EASA, KE czy ULC-u, obejmują m.in. kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących, dystans przestrzenny w gate’ach i podczas boardingu, ograniczenie dostępnej infrastruktury (sklepów, saloników biznesowych), dostęp do środków antybakteryjnych i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadzony w Polsce od 16 kwietnia br." - przekazał przewoźnik.

Wiceminister przekazał, że LOT przedstawił swoje propozycje, które - jak powiedział - "jak najbardziej może, a nawet powinien u siebie na swoich lotach wprowadzać, tak jak każdy inny przewoźnik ma do tego prawo". Według niego rządowe zalecenia, które będą przedstawione, "pewnie będą bardzo podobne". "Ale jakie będą konkretnie - zaprezentujemy w sobotę" - powiedział.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

