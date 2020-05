INC planuje ponad 10 debiutów spółek na NewConnect w 2020 r.



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - INC planuje przeprowadzić łącznie ponad 10 debiutów spółek na NewConnect w całym 2020 roku, ale kilka z nich najpierw przeprowadzi swoje emisje na platformie Crowdconnect, poinformował prezes Paweł Śliwiński. Spółka nie wyklucza w przyszłym roku wypłaty dywidendy.

"W tej chwili mamy podpisanych 11 umów z firmami w zakresie pozyskiwania finansowania i jest to dużo. Mamy także 14 umów z zakresy wprowadzenia do obrotu. To nie są wszystkie umowy, które mamy podpisane tylko te które realizujemy, a znaczna część umów będzie zrealizowana do końca 2020 r." - powiedział Śliwiński podczas wideokonferencji.

Dodał, że dwie spółki z portfolio INC już zadebiutowały na NewConncet w tym roku - są to: Plantwear i Spyrosoft.

"Na debiut czeka One Solution i mamy nadzieję, że nastąpi to na przełomie najbliższych kwartałów, a w przypadku Genxone liczymy na szybki debiut zapewne w czerwcu" - wskazał prezes.

Na liście znajdują się jeszcze takie spółki, jak Olymp, Sinkwallet, Polkon, Noobz from Poland, Punch Punk Games, Detalion Games czy Play2Chill.

"Część z tych spółek już przeprowadziła emisję na naszej platformie Crowdconnect lub w najbliższym czasie takie zrealizuje. Ta lista spółek, która może pojawić się na NewConnect jest znacznie dłuższa i mam tu na myśli firmy, dla których w ostatnim czasie pozyskiwaliśmy finansowanie" - powiedział Śliwiński.

INC chce w przyszłym roku rozpocząć wypłacanie akcjonariuszom dywidendy.

"Wyniki tegoroczne wskazują, że jeżeli nic się nie zmieni, to będziemy chcieli złożyć propozycję akcjonariuszom w zakresie wypłaty dywidendy. Nie planujemy skupu akcji własnych" - powiedział także prezes.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

(ISBnews)