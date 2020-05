Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 roku i przeznaczeniu go w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92 807 837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały.

W ub. roku aAkcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 5 zł na akcję.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)