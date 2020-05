VRG miało 31,95 mln zł straty netto, 17,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - VRG odnotowało 31,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,91 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 17,4 mln zł wobec 24,79 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,47 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 214,43 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w okresie pierwszego kwartału 2020 roku wyniosły 197,5 mln zł i były o 17 mln zł (-8%) niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. W segmencie jubilerskim grupa zanotowała wzrost sprzedaży o 2%, w segmencie odzieżowym spadek o 13%" - czytamy w raporcie.

W związku z regulacjami związanymi z walką z koronawirusem, od 14 marca 2020 roku nie funkcjonowało blisko 100% salonów stacjonarnych grupy.

"W związku z wprowadzonymi regulacjami, za I kwartał 2020 roku grupa uwzględniła koszty czynszów najmu za okres funkcjonowania centrów handlowych, tj. do dnia 13 marca 2020 roku. Z uwagi na zapisy ustawy oraz bieżącą sytuację i trwające negocjacje z wynajmującymi zarząd spodziewa się ostatecznego rozliczenia kwestii czynszowych za okresy objęte zakazem prowadzenia działalności w terminie do końca III kwartału 2020 roku" - czytamy dalej.

"W związku z mniejszą liczbą dni handlowych wynikających z wprowadzenia stanu epidemiologicznego na terenie kraju od 14 marca 2020 roku w I kwartale 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline (-24%) oraz wzrost sprzedaży w sieci online (34%) do poziomu 32% udziału w sprzedaży segmentu odzieżowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego" - napisano w raporcie.

W segmencie odzieżowym marża brutto ze sprzedaży spadła o 1,6 pkt proc. do poziomu 46,1% w stosunku do I kwartału 2019 roku.

"Spadek marży brutto wynikał ze wzrostu udziału sprzedaży kanału online (charakteryzującego się niższym poziomem marży brutto ze sprzedaży) w sprzedaży detalicznej, zamknięcia sklepów stacjonarnych co ograniczyło możliwości sprzedaży nowej kolekcji (okres styczeń- luty jest okresem wyprzedażowym, a marzec jest miesiącem, w którym nowa kolekcja sprzedawana jest na wysokich marżach) oraz faktem iż działalność grupy w zakresie usług przerobu uszlachetniającego (o niższym poziomie marży brutto) nie została w istotny sposób dotknięta wpływem koronawirusa. Z uwagi na opisane powyżej tendencje w sprzedaży detalicznej udział usług przerobu uszlachetniającego wzrósł do poziomu 4,1% przychodów segmentu" - czytamy w materiale.

W segmencie jubilerskim marża brutto spadła o 1,4 pkt proc. i wyniosła 50,1% w I kwartale 2020 roku w stosunku do 51,5% w I kwartale 2019 roku. Na spadek marży brutto w największym stopniu wpłynął wzrost udziału sprzedaży kanału online w sprzedaży detalicznej charakteryzującego się niższym poziomem marży brutto, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 21,6 mln zł wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec I kwartału 2020 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 580 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji.

Na koniec I kwartału 2020 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się o 2% r/r do 53,7 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 1% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 7%.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)