Chrześcijanie, żydzi i przedstawiciele innych wyznań będą mogli wznowić zbiorowe uroczystości religijne. Nie może w nich uczestniczyć więcej niż 10 osób.

„W okresie stresu, kiedy ludzie są niespokojni i zdezorientowani, sądzę, że ceremonie religijne mogą przynieść duże pocieszenie. (…) Ale musimy znaleźć rozwiązanie, jak to zrobić to bezpiecznie i zrobić to mądrze. Ostatnią rzeczą, na którą chcemy się narazić, to ceremonia religijna kończąca się zakażeniem większej liczby ludzi” – podkreślił Cuomo.

Stan będzie współpracował z międzywyznaniową radą doradczą (IAC) w celu omówienia propozycji bezpiecznego przywracania nabożeństw. W skład rady wchodzi kilkudziesięciu duchownych, w tym kardynał Nowego Jorku Timothy Dolan i pastor Abisyńskiego Kościoła Baptystów Calvin Butts.

„Rozumiem ich pragnienie wznowienie ceremonii religijnych tak szybko, jak to możliwe. Jako były ministrant zdaję sobie z tego sprawę” - powiedział Cuomo. Przypomniał jednak, że jedno z pierwszych dużych ognisk wirusa znajdowało się w New Rochelle, gdzie doszło do zakażenia kongregacji wiernych podczas dużego zgromadzenia.

Gubernator wyjaśnił, że przedstawiciele władz stanowych we współpracy ze stanową organizacją non profit zajmującą się opieką medyczną Northwell Health oraz społecznościami wyznaniowymi zorganizowali akcję przeprowadzenia ok. 8 tys. testów na obecność Covid-19 na obszarach zamieszkanych przez osoby o niskich dochodach i mniejszości rasowe.

Wstępne wyniki testów przeprowadzonych w placówkach zorganizowanych przy kościołach wykazały, że w biednych regionach stanu u ok. 27 proc. osób wykryto obecność przeciwciał na koronawirusa. W mieście Nowy Jork średnia wynosi 19,9 proc.

Jednak w ubogich dzielnicach miasta zakażonych jest więcej niż 1 na 3 mieszkańców. Np. Brownsville na Brooklynie i Morrisania na Bronksie, ponad 40 proc. testowanych osób miało przeciwciała wskazujące na przebycie Covid-19. Wysoki był też wskaźnik rozprzestrzeniania wirusa.

W stanie Nowy Jork liczba zgonów z powodu koronowirusa wzrosła w ciągu ostatniej doby do 112. We wtorek było 105 ofiar śmiertelnych.

Mniej było jednak w środę nowych pacjentów przyjętych do szpitali, a także kolejnych przypadków zachorowań. Według danych Johns Hopkins University liczba osób zakażonych koronawirusem w całym stanie sięga łącznie 352 845.

Cuomo zapowiedział również rozszerzenie programu testów na koronawirusa, zwłaszcza w osiedlach komunalnych. Zwrócił się do samorządów o skoncentrowanie wysiłków na społecznościach o niskich dochodach. Podkreślił, że z takich miejsc pochodzi większość nowych przypadków w zakażeń w stanie Nowy Jork.

„Taka jest prawda w każdej społeczności w tym stanie i w całym kraju” – podkreślił Cuomo.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)