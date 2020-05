"partner #VentureGlobalLNG kończy budowę drugiego zbiornika #LNG dla projektu terminalu #CalcasieuPass 3 miesiące przed terminem. Gratulujemy tempa! Właśnie stamtąd #PGNiG będzie za kilka lat odbierać skroplony #gazziemny" - napisano w czwartek na Twitterze polskiej spółki.

Venture Global LNG, Inc., właściciel terminala Pass LNG w Cameron Parish w Luizjanie poinformował w czwartek, że "kamień milowy" projektu został ukończony prawie trzy miesiące przed terminem i "zaledwie" dziewięć miesięcy po ostatecznej decyzji inwestycyjnej projektu (FID). Terminal ma mieć przepustowość 10 mln ton LNG rocznie.

W połowie października 2018 r. PGNiG i Venture Global LNG podpisały kontrakty na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Przez 20 lat Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie odbierało ładunki skroplonego gazu ziemnego z USA z przeznaczeniem dla krajowych odbiorców lub do dalszej odsprzedaży. Na podstawie umów PGNiG będzie kupować LNG w formule Free on Board (FOB) z dwóch terminali – właśnie Venture Global Calcasieu Pass LNG, który ma rozpocząć działalność w 2022 roku i Venture Global Plaquemines LNG, którego termin oddania do użytku to rok 2023.

Kontrakty zapewnią rocznie łącznie 2 mln ton LNG, co po regazyfikacji daje ok. 2,7 mld m sześc. gazu ziemnego, a to – w zależności od wielkości wykorzystywanych do transportu zbiornikowców LNG – odpowiada ponad 25 ładunkom rocznie. Na podstawie umów PGNiG kupi co roku, przez 20 lat, od każdej ze spółek po ok. 1 mln ton LNG w formule FOB (Free on Board). Zgodnie z tą zasadą sprzedający dostarczy LNG na zbiornikowiec w porcie załadunkowym i od tej pory nabywca może swobodnie rozporządzać ładunkiem, w tym także decydować o jego porcie docelowym.

W połowie czerwca ub. roku podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, członkowie zarządów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA oraz Venture Global LNG podpisali porozumienie, które zwiększa wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie.

Zgodnie z zapisami porozumienia wolumen LNG odbieranego z terminalu Plaquemines począwszy od 2023 roku został zwiększony z 1 mln do 2,5 mln ton rocznie (tj. z 1,35 do 3,38 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji). Oznacza to, że łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie – 1 mln ton pochodzić będzie z terminalu Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton – z terminalu Plaquemines.

Venture Global LNG z siedzibą w Arlington w Wirginii jest dostawcą LNG, które będzie pochodzić z bogatych w gaz ziemny północnoamerykańskich złóż. Venture Global LNG rozpoczęło budowę terminalu Venture Global Calcasieu Pass o przepustowości 10 milionów ton LNG rocznie zlokalizowanego u ujścia Kanału Calcasieu do Zatoki Meksykańskiej. Kolejne dwa budowane terminale to Venture Global Plaquemines LNG i Venture Global Delta LNG – oba posiadać będą moc produkcyjną po 20 milionów ton LNG rocznie i oba leżą nad rzeką Missisipi na południe od Nowego Orleanu. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan