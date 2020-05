Play: Kenbourne i Tollerton sprzedały w ABB ok. 25 mln akcji po 28 zł: szt.



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Kenbourne Invest II oraz Tollerton Investments Limited sprzedały odpowiednio ok. 13 472 960 oraz ok. 11 527 040 akcji Play Communications, podała spółka. Uplasowanie akcji wśród inwestorów nastąpiło w wyniku procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, w trakcie którego ustalono cenę za jedną akcję w wysokości 28 zł.

"Oferta obejmie więc łącznie nie więcej niż 25 000 000 akcji, stanowiących nie więcej niż około 9,83% kapitału zakładowego spółki i nie więcej niż 9,83% praw głosu w spółce i zmniejszy procent posiadanych przez Kenbourne akcji w Spółce do 20,1% oraz procent posiadanych przez Tollerton akcji w spółce do 20,1%" - czytamy w komunikacie.

Wczoraj Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited rozpoczęły proces przyspieszonej budowy księgi popytu, dotyczącej sprzedaży nie więcej niż 18 mln akcji Play Communications. Liczba akcji została zwiększona do 25 mln ze względu na duże zainteresowanie ze strony rynku.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)