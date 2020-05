mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - mBank wprowadził możliwość otwarcia rachunku w swoim biurze maklerskim w całości przez internet - bez wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty czy kuriera, podał bank.

"Inwestorzy indywidualni, także ci nieposiadający rachunku osobistego w mBanku, którzy chcą dołączyć do grona klientów biura maklerskiego mBanku, teraz mogą to zrobić w całości przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu czy nawet korzystania z kuriera. Zawarcie umowy o usługę maklerską w ten sposób daje dostęp do regulowanego rynku giełdowego, w tym do instrumentów finansowych notowanych na GPW, giełd zagranicznych, a także handlu m.in. surowcami oraz walutami" - czytamy w komunikacie.

Nowy proces zastępuje dotychczasową możliwość zawierania umowy za pośrednictwem kuriera. Jednocześnie klienci nadal mogą podpisać umowę w Punktach Usług Maklerskich mBanku.

"Sytuacja rynkowa sprzyja obecnie zainteresowaniu giełdą. Teraz nasi nowi klienci mogą założyć rachunek maklerski jeszcze łatwiej. Cyfryzacja procesu zawarcia umowy jest dla nas naturalnym krokiem, uzupełniającym już wcześniej dostępną online ofertę usług, obejmującą internetowe czy mobilne platformy transakcyjnej" - powiedział dyrektor Biura Maklerskiego mBanku Maksymilian Skolik, cytowany w komunikacie.

Klient wypełnia wniosek rejestracyjny online, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą zdjęć dokumentów. Zawarta umowa wysyłana jest klientowi w zabezpieczonym emailu. Aktywacja rachunku następuje po weryfikacji przelewu, wyjaśniono w materiale.

"Otwarcie przez internet rachunku maklerskiego to kolejny element obsługi klienta, który mBank scyfryzował. Do możliwości, jakie już od dłuższego czasu mieli klienci indywidualni, zostały w ostatnich tygodniach dodane opcje otwarcia konta i zawierania umów online przez klientów bankowości korporacyjnej" - podsumowano w komunikacie.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r. Jego większościowym akcjonariuszem (69,3%) jest niemiecki Commerzbank.

(ISBnews)