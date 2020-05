Na opublikowanej przez Xinhua liście tematów obrad znalazł się projekt ustawy w sprawie „utworzenia i poprawy systemu prawnego i mechanizmów egzekwowania dla specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego”.

Liczące ok. 3 tys. delegatów Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych pełni rolę zasadniczo fasadową i zatwierdza decyzje kierownictwa rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Wcześniej w czwartek dziennik „South China Morning Post” i portal HK01 podały, powołując się na anonimowe źródła, że parlament w Pekinie zajmie się wprowadzeniem w Hongkongu przepisów zakazujących m.in. działalności terrorystycznej, separatystycznej i wywrotowej przeciwko władzom centralnym, a także zagranicznych ingerencji w sprawy regionu.

Dziennik „Washington Post” ocenia, że wprowadzenie tych przepisów z pominięciem hongkońskiego parlamentu byłoby ze strony Pekinu najpoważniejszym jak dotąd krokiem w stronę ograniczenia autonomii Hongkongu i przejęcia nad nim kontroli, odkąd w 1997 r. to międzynarodowe centrum finansowe zostało przyłączone do ChRL.

Agencja Reutera zauważa, że kurs hongkońskiego dolara spadł po publikacji doniesień o planach Pekinu.

Prawu o bezpieczeństwie narodowym stanowczo sprzeciwiają się hongkońscy demokraci i uczestnicy antyrządowych protestów. Ich zdaniem takie przepisy mogą posłużyć do ograniczenia swobód obywatelskich i autonomii regionu, gwarantowanych zgodnie z zasadą „jednego kraju, dwóch systemów”.

Państwowe chińskie media oceniają natomiast, że przepisy są „absolutnie konieczne” w związku z wielomiesięcznymi antyrządowymi protestami w Hongkongu oraz „wzrostem w mieście separatyzmu podsycanego przez obce siły”.

Poprzednia próba uchwalenia przepisów o bezpieczeństwie narodowym, wówczas przez hongkoński parlament, spotkała się w 2003 roku z dużym oporem hongkońskiego społeczeństwa. W pokojowym proteście na ulice Hongkongu wyszło około pół miliona osób, a władze regionu wycofały projekt.

Hongkońska minikonstytucja, Prawo Podstawowe, przewiduje uchwalenie przez Hongkong we własnym zakresie praw zakazujących zdrady, separatyzmu i działalności wywrotowej przeciw rządowi centralnemu. Według źródeł „SCMP” Pekin doszedł do wniosku, że w obecnym klimacie politycznym nie będzie to możliwe, i postanowił poprosić o to OZPL.

Władze centralne zamierzają wprowadzić te przepisy bezpośrednio do aneksu do Prawa Podstawowego – twierdzą rozmówcy „SCMP” i HK01. Według Reutera możliwe będzie wówczas pominięcie hongkońskiego parlamentu i zatwierdzenie przepisów przez sprzyjającą Pekinowi administrację regionu.

Przez całą drugą połowę 2019 roku w Hongkongu trwały masowe antyrządowe demonstracje, które regularnie przeradzały się w starcia z policją. Uczestnicy protestów domagali się demokratycznych wyborów władz regionu i sprzeciwiali ograniczaniu jego autonomii przez komunistyczny rząd centralny w Pekinie.

Na fali tych protestów opozycja demokratyczna odniosła miażdżące zwycięstwo w listopadowych wyborach do rad dzielnic. Obecnie demokraci liczą na przejęcie kontroli nad hongkońskim parlamentem w wyborach zaplanowanych na wrzesień. Zdaniem krytyków przepisy o bezpieczeństwie narodowym mogą jednak zostać przez władze wykorzystane do dyskwalifikacji opozycyjnych kandydatów.

