Święto, przypadające zawsze w ostatni poniedziałek maja, poświęcone jest pamięci żołnierzy, którzy oddali życie walcząc w amerykańskich siłach zbrojnych.

Jest to również nieoficjalny początek letniego sezonu urlopowego. Trwa on do Święta Pracy (Labor Day) przypadającego w pierwszy poniedziałek września. (PAP)