„Dzisiaj ogłaszamy początek naboru programu Kolej Plus. Dzisiaj zwracam się do samorządów województw, samorządów powiatów i gmin o składanie wniosków do programu kolejowego – to bardzo ważne przedsięwzięcie - potrzebne, niezbędne i korzystne” - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w uroczystości ogłoszeniu naboru w Myślenicach (woj. małopolskie).

Jak podkreślił, program Kolej Plus jest odpowiedzią na wyzwanie, które przyniosły ze sobą ”drakońskie, złe decyzje o likwidacji części linii kolejowych”. Według Adamczyka decyzjami poprzednich rządów zlikwidowano w całym kraju około 7 tysięcy kilometrów linii kolejowych.

„To odbudowa, modernizacja, przywracanie do życia tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowa nowych szlaków” - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

Program – wskazał Adamczyk - jest bardzo korzystny dla samorządów, bowiem 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Minister infrastruktury zapowiedział, że program szacowany na 6,5 mld zł jest otwarty na propozycje kolejnych przedsięwzięć. „Dziś wytypowaliśmy 20 miejscowości, do których będzie doprowadzony szlak kolejowy, albo ten zrewitalizowany albo ten na nowo wytrasowany” - wskazał.

Prezes PKL Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel ocenił, że wstępnie zostało wytypowanych 20 projektów w całym kraju, ale z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej. Zgodnie z założeniami projektu nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi.

Wnioski w ramach programu – zapowiedział Merchel – samorządy mogą składać do 26 sierpnia tego roku. Potem nastąpi wstępna kwalifikacja do programu, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji – z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów – do zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. transportu. Prace budowlane mogą się zacząć w latach 2023-2024. Cały program jest przewidziany do 2028 r., do tego czasu powinny zakończyć się prace w całej Polsce.

Jednym ze wstępnie zgłoszonych projektów do programu Kolej Plus jest budowa nowej linii kolejowej łączącej podkrakowskie Myślenice ze stolicą regionu.

„Myślenice są tym przykładem, który świadczy o tym, że jest taka wielka potrzeba, by to swoiste wykluczenie komunikacyjne likwidować i umożliwiać mieszkańcom wielu miejscowości w naszym kraju dostęp do transportu kolejowego” - ocenił minister Adamczyk.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka przypomniał, że są one jednym z największych miast w Polsce bez dostępu do infrastruktury kolejowej, a najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w odległości około 15 km. Połączenie kolejowe do Krakowa – wskazał - będzie także alternatywą dla zakorkowanej Zakopianki.

„To będzie swoisty +złoty pociąg+ dla Myślenic, projekt cywilizacyjny wprowadzający naszą gminę i gminy ościenne w XXI wiek” - zaznaczył.

W zeszłym roku samorząd województwa małopolskiego, miasta Kraków i Myślenice oraz gminy Siepraw i Świątniki Górne wybrały firmę, która opracuje koncepcję z elementami studium wykonalności dla nowej linii kolejowej między Krakowem i Myślenicami.

Nowa linia kolejowa ma przebiegać od Krakowa, przez Świątniki Górne, Siepraw do Myślenic. Pomysł takiego połączenia pojawił się jeszcze przed wojną; potem był rozważany w latach 70., a następnie został zarzucony.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus wprowadza nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, którą 4 marca br. podpisał prezydent Andrzej Duda. Głównym celem programu kierowanego do miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, bez dostępu do transportu kolejowego, jest powstrzymanie degradacji i rewitalizacja infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Realizatorem programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania mają prowadzić samorządy, łączące się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK.

