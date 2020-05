Naukowcy: Maski jednorazowe? Ich sukces to efekt marketingu

Źródło: PAP

We wtorkowym "Le Monde" w artykule „Eliminacja maski wielokrotnego użytku – wątpliwy wybór”, dwaj uczeni zauważają, że to nie badania naukowe, ale marketing koncernu 3M spowodował sukces maski jednorazowej i wzywają do masowej produkcji masek z tkanin.