Victoria Dom pozyskała ponad 10,5 mln zł z emisji obligacji serii N



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Victoria Dom zakończyła emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad 10,5 mln zł, podała spółka. Zarząd spółki planuje wprowadzić papiery do obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na finansowanie bieżących projektów deweloperskich oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.

W ramach subskrypcji przydzielonych zostało 10 524 sztuk obligacji serii N, które były obejmowane przez inwestorów po cenie 1 000 zł każda, poinformowano.

"Przeprowadziliśmy z sukcesem emisję obligacji korporacyjnych pozyskując ponad 10,5 mln zł. Jesteśmy zadowoleni, że mimo spowolnienia na rynku finansowym spowodowanym pandemią koronawirusa pokazaliśmy, że jest to w pełni możliwe. Okazuje się, że dla firm o solidnym standingu finansowym cały czas jest dostępne finansowanie ze strony inwestorów. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na finansowanie bieżących projektów deweloperskich oraz wzmocnienie kapitału obrotowego. W przygotowaniu mamy kilka nowych inwestycji, w tym pierwszą na rynku krakowskim, którą zamierzamy uruchomić jeszcze w tym roku" - powiedział wiceprezes Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.

Zarząd spółki będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst, podano również.

Victoria Dom w pierwszym kwartale br. sprzedała 593 lokale. Udział Victoria Dom w warszawskim rynku pierwotnym wyniósł 9,25%.

Victoria Dom jest deweloperem mieszkaniowym działającym na rynku warszawskim.

