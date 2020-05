DataWalk sprzedał do MLARS DOJ licencję wieczystą na platformę analityczną



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymał zamówienia z Research Innovations Inc. w USA (RII) w ramach realizacji zlecenia od Departamentu Sprawiedliwości USA (DOJ), podał DataWalk. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w wydziale Money Laundering and Asset Recovery Section DOJ (MLARS). System DataWalk zostanie wdrożony w celu wsparcia działalności MLARS związanej ze ściganiem i koordynowaniem wrażliwych, wielostronnych, międzynarodowych dochodzeń dotyczących prania pieniędzy i odzyskiwania majątku.

Zlecenie zostało pozyskane w ramach konsorcjum z RII oraz stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, podano.

"Uzyskane przez konsorcjum zamówienie stanowi potwierdzenie atrakcyjności oferty, której kluczowym elementem jest platforma DataWalk, jako alternatywy wobec obecnie wykorzystywanych w DOJ i MLARS rozwiązań takich, jak system Palantir oraz zwiększa możliwości skutecznego ubiegania się o kolejne zlecenia od podmiotów podległych DOJ w ramach szerokiego projektu o nazwie Data Analytics Solution and Services" - czytamy w komunikacie.

Pozyskane zamówienie potwierdza realną możliwość konkurowania spółki z Palantir, daje możliwość uzyskania światowej klasy referencji, stanowi realizację kluczowego elementu strategii rozwoju DataWalk oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej w Ameryce Północnej, podsumowano.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)