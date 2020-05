Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków: mies. po pandemii



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna Medi-Lynx jest w stanie taki poziom osiągnąć, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

"Obecnie cofamy się do 5-6 tys. w II i III kwartale. W czwartym kwartale nasze założenie to ok. 8 tys. wniosków […] Myślę, że liczenie na 10 tys. wniosków do końca roku byłoby obecnie przesadą. Żeby to osiągnąć, musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Peter Pellerito podczas wideokonferencji.

Spółka poinformowała w raporcie, że w ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku.

Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w II kwartale 2020 roku i dotyczy głównie rynku USA, gdzie odnotowuje się spadek liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli.

"Z jednej strony, odczuwamy wpływ COVID-19, który przekłada się na nasze wolumeny, ale jednocześnie działamy w wielu stanach, gdzie wciąż prowadzimy sprzedaż. Tak więc w momencie, gdy wszystko wróci do normy mamy nadzieję przekroczyć 10 tys. wniosków. W zasadzie dla nas główny powód to wpływ koronawirusa na wszystkie stany w USA, raczej niż nasza zdolność sprzedawania nowych usług" - powiedział prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński.

Medicalgorithmics podał, że od 16 marca do 12 kwietnia 2020 roku (co odpowiada kolejnym tygodniom roku od 12 do 15) spółka Medi-Lynx zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w skali roku. Spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG przełożył się na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnym miesiącu. Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w kwietniu 2020 roku spadła o 35% w stosunku do marca 2020 roku

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)