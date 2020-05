CD Projekt miał 91,98 mln zł zysku netto, 97,63 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 91,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto grupy za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 91 979 tys. zł i był o 418,7% (to jest o 74 248 tys. zł) większy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyniąc jednocześnie bieżący kwartał najlepszym pierwszym kwartałem w historii grupy. Wypracowany wynik netto jest efektem rekordowej sprzedaży (na tle wyników uzyskanych w pierwszych kwartałach lat ubiegłych) zarówno segmentu CD Projekt RED jak i GOG.com, połączonej ze sprzyjającym eksportowi umocnieniem się w końcówce okresu głównych walut sprzedaży - USD i EUR - wobec PLN" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 97,63 mln zł wobec 20,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 80,88 mln zł rok wcześniej.

"Największy wpływ na osiągnięty poziom sprzedaży miał wzrost o 169,7% 'przychodów ze sprzedaży produktów', przede wszystkim z tytułu:

a) tantiem wynikających z kontynuowanej, dobrej sprzedaży gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' wraz z dodatkami 'Serca z Kamienia' oraz 'Krew i Wino';

b) tantiem z dystrybucji wydanej 15 października 2019 r. wersji gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' na platformę Nintendo Switch;

c) sprzedaży wygenerowanej w ramach projektu 'GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana' (w tym uruchomionej w bieżącym kwartale wersji na urządzenia mobilne z systemem Android) oraz tantiem z dystrybucji na platformach cyfrowych gry 'Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści' (w tym z premierowej sprzedaży tytułu na platformie Nintendo Switch).

Istotną pozycją przychodów były również 'przychody ze sprzedaży towarów i materiałów' (wzrost o 85%), na które składały się głównie:

a) przychody z realizowanej za pośrednictwem platformy GOG.com cyfrowej dystrybucji gier od zewnętrznych dostawców do ostatecznych klientów;

b) przychody studia CD Projekt RED związane ze sprzedażą dystrybutorom elementów fizycznych edycji własnych tytułów (nośniki, pudełka etc.), w tym przede wszystkim elementów fizycznych edycji kolekcjonerskiej gry 'Cyberpunk 2077' oraz gry 'Wiedźmin 3' na platformę Nintendo Switch;

c) przychody ze sprzedaży produktów związanych z grami i markami CD Projekt RED w ramach internetowego sklepu firmowego www.store.cdprojektred.com" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 90,14 mln zł wobec 19,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podkreśliła także, że wprowadzone w wielu krajach ograniczenia dotyczące wychodzenia z domów i dostępnych form spędzania wolnego czasu niewątpliwie wpływają na wzrost popularności gier wideo i wspierają ich sprzedaż, w szczególności w ramach cyfrowej dystrybucji.

"Jednocześnie ze względu na mnogość czynników, które wystąpiły w okresie ostatnich dwóch kwartałów mogących pozytywnie wpływać na sprzedaż grupy (np.: kampanie marketingowe i premiery produktów: 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' na Nintendo Switch, 'GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana' na urządzenia z systemem iOS i Android, 'Wojna Krwi' na Nintendo Switch, debiut serialu 'The Witcher' na platformie Netflix, wzrost czasu spędzanego w domach przez graczy w związku z pandemią), nie jest możliwe jednoznaczne zmierzenie konkretnej skali odziaływania każdego z tych czynników na sprzedaż grupy. Jednocześnie łączna ich kombinacja wraz z efektami pozostałych działań biznesowych grupy i osłabienia kursu PLN w drugiej połowie marca bieżącego roku przełożyła się na znaczny wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zarówno segmentu CD Projekt RED (wzrost o 198%), jak i GOG.com (wzrost o 45%)" - napisano w raporcie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

