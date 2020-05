PGNiG ma umowę na dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło ze spółką Polskie LNG umowy regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season "Procedura Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020", podało PGNiG. Zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. z obecnych ok. 5 mld m3.

"W wyniku zawartej na okres 17 lat umowy regazyfikacji, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu około 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

Zwiększenie rezerwacji mocy regazyfikacji w Terminalu LNG jest zgodne z obowiązującą strategią grupy kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, zaznaczono również.

"Terminal LNG w Świnoujściu to miejsce o strategicznym znaczeniu na energetycznej i surowcowej mapie Polski. Jego funkcjonowanie w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Dzisiejsze podpisanie umowy, która gwarantuje zarezerwowanie w 100% mocy regazyfikacyjnych Terminala, to doskonała wiadomość dla polskiej gospodarki, bowiem oznacza to wykonanie kolejnego kroku ku niezależności energetycznej państwa. To również zapewnienie stałych i niezakłóconych dostaw błękitnego paliwa dla polskich obywateli, którzy coraz chętniej z niego korzystają" - skomentował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w osobnym komunikacie Gaz-Systemu.

Minister klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że umowa na regazyfikację LNG potwierdza, że za pośrednictwem rozbudowanego Terminalu w Świnoujściu do naszej części Europy będzie trafiać zdecydowanie więcej niskoemisyjnego paliwa, w oparciu o konkurencyjne zasady. Pomoże to w kontynuacji działań na rzecz transformacji energetycznej naszej gospodarki, podkreślił.

"Terminal LNG jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Zapewnia możliwość importu surowca po konkurencyjnych cenach z niezależnych źródeł. Po podpisaniu dzisiejszej umowy Terminal ma zarezerwowaną przepustowość handlową w 100%, zarówno w kontekście istniejących, jak i nowo udostępnianych mocy, co potwierdza konieczność jego rozbudowy" - dodał pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej mówi Piotr Naimski.

"Gaz skroplony to dla PGNiG nie tylko sposób na dywersyfikację importu i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i odbiorców gazu. LNG odgrywa bardzo ważną rolę w planach biznesowych PGNiG i jest narzędziem budowania silnej pozycji spółki na rynku krajowym i zagranicznym. Już za miesiąc w terminalu w Świnoujściu zostanie odebrana setna, jubileuszowa dostawa gazu skroplonego. To świadczy o dynamice, z jaką PGNiG rozwija działalność w tym zakresie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie udana współpraca z Polskim LNG z Grupy Gaz-System" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z zawartą umową przydzielona została:

* Podstawowa Usługa Regazyfikacji w okresie od 2024 r. do 2038 r. – na poziomie 4.208.612 kWh/h w danym roku; co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 8,3 mld m3 gazu rocznie (10 579 502 kWh/h)

* Usługa Przejściowa Regazyfikacji w okresie 2022 r. - 2023 r. - na poziomie 1.592.724 kWh/h w danym roku, co łącznie z obecnie zarezerwowaną mocą wyniesie około 6,2 mld m3 gazu rocznie (7 963 613 kWh/h), podano w komunikacie Gaz-Systemu.

Usługi regazyfikacji będą świadczone w zakresie wynikającym z nowych zdolności Terminalu, które pojawią się wraz z tzw. małą (koniec 2021 r.) i dużą rozbudową (koniec 2023 r.).

Cały projekt rozbudowy Terminalu w Świnoujściu jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu".

Inwestycja składa się z czterech elementów:

*· zwiększenia mocy technicznej terminalu poprzez montaż dodatkowych regazyfikatorów SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser);

*· budowy trzeciego zbiornika, który zwiększy elastyczność pracy instalacji;

*· budowy nowego nabrzeża statkowego, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (ang. transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania (ta część realizowana jest w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście);

*· uruchomienia instalacji przeładunkowej LNG na kolej, która rozszerzy zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)