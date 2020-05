Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył długoterminowe oceny ratingowe Energi w walucie obcej i krajowej do BBB- z BBB przy stabilnej perspektywie, podała spółka. Jednocześnie rating Energi został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (Rating Watch Negative).

Fitch obniżył też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie.

"Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia spółki - z dniem 30.04.2020 roku PKN Orlen S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch, nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN Orlen, co implikuje ograniczenie ratingu spółki do posiadanego przez PKN Orlen (BBB-)" - czytamy dalej.

Agencja wskazała też, że ocena samodzielnego profilu kredytowego Energi (standalone credit profile) jest nadal na poziomie bbb, m.in. dzięki stabilności Linii Biznesowej Dystrybucja, z niskimi ryzykami, wysokim udziałem w EBITDA Grupy Energa oraz przewidywalnością przepływów pieniężnych. Pozytywnie ocenia również koncepcję wstrzymania projektu Ostrołęka C w formule węglowej i rozpatrywanie zmiany formuły na gaz, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

