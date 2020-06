"Dziś dokument przekazany zostanie na Kreml. Na jutro zaplanowane jest spotkanie prezydenta z premierem Miszustinem i na tym spotkaniu Miszustin zreferuje prezydentowi dokument" - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej w poniedziałek szef rządu poinformował, że plan dotyczy uruchomienia gospodarki, odbudowy zatrudnienia i dochodów ludności; powiedział też, że rząd przygotował dokument, uwzględniając propozycje biznesu i władz regionalnych. Plan przewiduje około 500 różnego rodzaju przedsięwzięć, które mają być zrealizowane do końca przyszłego roku. "Realizacja planu pozwoli nie tylko na przełamanie sytuacji, która powstała w wyniku rozprzestrzenienia się infekcji koronawirusa, ale i na przystąpienie do przeprowadzenia długoterminowych zmian strukturalnych w gospodarce i jej dalszego wzmocnienia" - powiedział premier.

Rząd przekaże w poniedziałek dokument do kancelarii (administracji) Putina, który polecił przygotowanie planu w terminie do 1 czerwca.

Zgodnie z informacjami dziennika gospodarczego "Wiedomosti" wartość planu uruchomienia gospodarki oceniana jest na 8 bln rubli (114,7 mld USD) na lata 2020-2021. Koszt 6 bln rubli (ok. 86 mld USD) poniesie budżet państwa - w postaci wydatków bądź braku zakładanych wcześniej dochodów. Na 2 bln rubli (ok. 28,7 mld USD), szacowana jest wartość proponowanych inwestycji w infrastrukturę.

Ponad 1,5 bln rubli (21,5 mld USD) kosztować będzie wsparcie dla poszczególnych branż, zaś ponad 1 bln (ok. 14,3 mld USD) kosztować będzie pomoc regionom Federacji Rosyjskiej. Plan, według "Wiedomosti", nie przewiduje nowego, szerszego wsparcia dla obywateli ani dla małego i średniego biznesu. Na dodatkowe świadczenia socjalne rząd proponuje przeznaczyć 180 mld rubli (2,58 mld USD). Świadczenia te to m.in. planowane na przyszły rok podwyższenie zapomóg na dzieci w rodzinach o niskich dochodach.

W przypadku małego i średniego biznesu przewidziano głównie uproszczenie regulacji. Dotąd obiecane wsparcie, głównie w postaci odroczeń podatkowych i obniżenia składek, kosztować będzie budżet państwa około 939 mld rubli (prawie 13,47 mld USD). Uproszczenie regulacji polegać ma na ułatwieniach w procedurze ogłaszania bankructwa i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. Do końca przyszłego roku planowane jest zawieszenie planowych kontroli małego i średniego biznesu oraz ograniczenie kontroli niezapowiedzianych.

Propozycje opisane przez "Wiedomosti" mogły zostać zmienione w trakcie dyskusji w rządzie.

Bezpośrednie wsparcie finansowe dla obywateli Putin obiecał w maju. Są to jednorazowe wypłaty dla rodzin z dziećmi w wysokości 10 tys. rubli (ok. 143,4 USD) na każde dziecko od 3 do 16 lat. Wypłata tych świadczeń będzie kosztować rosyjski budżet około 200 mld rubli (ok. 2,87 mld USD). W rodzinach z dziećmi w wieku do 3 lat rodzice powinni otrzymać wypłaty w wysokości po 5 tys. rubli (71,7 USD) za kwiecień, maj i czerwiec br.

