Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto, 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Protektor odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,67 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2020 roku wyniosła 4 mln zł (+32,1% r/r).

"Na podkreślenie zasługuje fakt poprawy wyniku na poziomie EBIT, który w pierwszym kwartale osiągnął poziom 2,7 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym Grupa osiągnęła znaczącą poprawę na poziomie zysku z działalności operacyjnej. Wzrost rentowności to w głównej mierze efekt poprawy marży brutto do poziomu 44,8% (+ 6,4 pkt proc. r/r) oraz utrzymania dyscypliny kosztowej. Pozytywna zmiana zaszła również w aspekcie poziomu generowania gotówki z przepływów z działalności operacyjnej" - napisał prezes Tomasz Malicki w komentarzu do wyników.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,59 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 25,53 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 24,6 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu ub. r. były niższe o 3,7% r/r. Główną przyczyną spadku przychodów było wystąpienie pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku. Pomimo dobrego początku roku, w końcówce pierwszego kwartału, zarówno na rynku niemieckim, jak i polskim odnotowano malejącą liczbę zamówień na obuwie. W I kwartale 2020 r. łączne przychody ze sprzedaży produktów, usług i materiałów grupy kapitałowej Protektor w Niemczech wyniosły 13,7 mln zł (-5,0% r/r), w Polsce 2,6 mln zł (+2,1% r/r)" - czytamy także w raporcie.

Grupa Protektor specjalizuje się przede wszystkim w produkcji obuwia bezpiecznego i zawodowego, które sprzedaje pod markami własnymi Protektor i Abeba. Łączna sprzedaż tych dwóch typów obuwia wyniosła 22,2 mln zł w I kw. 2020 r. (-5,9% r/r), co razem stanowiło 94,5% udziału w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży obuwia. Spółka ma w swojej ofercie także obuwie ciężkie taktyczne pod marką Protektor, którego sprzedaż wyniosła 1,3 mln zł w I kw. 2020 r. (+13,9% r/r), podano również.

Głównym rynkiem geograficznym dla sprzedaży produktów Grupy Protektor są Niemcy, który w I kw. 2020 r. odpowiadał za 53,9% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży obuwia. Wyraźne pogorszenie koniunktury na rynku niemieckim miało widoczny i negatywny wpływ na poziom osiągniętych przychodów ze sprzedaży (-10,2% r/r). Drugim pod względem wielkości rynkiem zbytu dla produktów grupy Protektor jest Polska, który w I kwartale br. stanowił 11,2% łącznych przychodów ze sprzedaży obuwia. W I kwartale 2020 r. sprzedaż w Polsce wzrosła o 2,4% r/r. Francja jest trzecim największym rynkiem zbytu, który stanowił w I kwartale br. 10,1% łącznej sprzedaży obuwia Grupy Protektor (+1,1% r/r). Z perspektywy makro regionów geograficznych, kraje DACH (tj. Niemcy, Austria i Szwajcaria) stanowiły w I kw. 2020 r. 61,9% łącznych przychodów ze sprzedaży obuwia Grupy Protektor, region CEE odpowiadał za 18,8%, natomiast Francja i kraje Beneluxu stanowiły 13,8% sprzedaży, wymieniono.

Grupa Protektor posiada trzy własne fabryki, z których jedna zlokalizowana jest w Polsce (Lublin) i dwie w Naddniestrzu (region Mołdawii). Łączne zainstalowane moce produkcyjne pozwalają produkować ok. 1,8 mln par obuwia rocznie w różnych technologiach w oparciu o jednozmianowy system produkcji. W I kw. 2020 roku wolumen produkcji w Polsce odnotował wzrost o 10,5% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w fabrykach w Mołdawii spadek o 16,1%, podano także.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,41 mln zł wobec 0,62 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.

