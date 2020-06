GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 31 sierpnia



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 31 sierpnia br., podała instytucja.

To już kolejne przedłużenie terminu wydania decyzji w tej sprawie.

"Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy" - czytamy w zawiadomieniu.

Zaprezentowany w "Programie dla górnictwa węgla brunatnego" scenariusz bazowy przewiduje, że złoże Złoczew może być zagospodarowane do 2030 r. i zapewnić wydobycie 18-20 mln t rocznie. W projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" za perspektywiczne uznano złoża węgla brunatnego Złoczew oraz Ościsłowo, a w dalszej kolejności Gubin.

(ISBnews)