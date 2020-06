"Prace przygotowawcze ruszają już w tym roku dla pięciu szlaków kolejowych o łącznej długości 563 km:



- Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław- Wałbrzych - granica (Polska/Czechy)



- Ostrołęka - Łomża



- Trawniki - Krasnystaw - Zamość



- Łętownia - Rzeszów



- Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - granica (Polska/Czechy)" - wymieniono w komunikacie.



Inwestycje te będą przygotowywane w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć roboty w 2023 r. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych, podano także.



Celem spółki na najbliższe miesiące będzie przedstawienie dla wybranych szlaków rozwiązań technicznych, np. przeprowadzenia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach. W tym roku mają rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko.



"Niektóre duże miasta, takie jak Jastrzębie-Zdrój i Łomża są dziś pozbawione połączeń kolejowych. Inwestycje kolejowe CPK, które zakładają walkę z wykluczeniem transportowym, są niepowtarzalną szansą na to, żeby przywrócić wreszcie kolej do wielu regionów w Polsce" - powiedział członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych Piotr Malepszak, cytowany w materiale.



Na plan inwestycji kolejowych CPK składa się w sumie 12 tras, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1 789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK i które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r., przypomniano.



Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała informował wcześniej, że mają dziś zostać opublikowane pierwsze harmonogramy dla inwestycji kolejowych towarzyszących CPK.



Podczas tej samej konferencji prezes CPK Mikołaj Wild zapowiedział, że równolegle z budową (CPK) powinna ruszyć budowa przynajmniej części linii kolejowych, prowadzących do tego lotniska.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.



