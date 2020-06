7Levels: Premiera 'Destrobots' na Nintendo Switch 18 czerwca



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Premiera gry "Destrobots"na Nintendo Switch została zaplanowana na 18 czerwca 2020 r., podało 7Levels. Gra będzie dostępna w Europie, Australii oraz Ameryce Północnej w cenie 9,99 USD/EUR.

"Chcieliśmy stworzyć unikalną grę, która jednocześnie wykorzystywałaby możliwości konsoli w oryginalny, kreatywny sposób i oferowała prostą mechanikę rozgrywki. W 'Destrobots' umiejętność strzelania nie wystarczy. Wciągające tryby gry zmuszają tak do skupienia się na przeciwniku, jak również na różnego rodzaju power-up'ach, które w znacznym stopniu urozmaicą zabawę. Sądzimy, że tytuł ten, chociaż nie jest naszym największym projektem w tym roku, pozwoli fanom Nintendo czerpać maksimum radość z rozgrywki. To też kolejny krok na drodze do zoptymalizowania naszego portfolio" - powiedział wiceprezes 7Levels Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

Jak zapowiedziano wcześniej, do końca roku krakowskie studio planuje jeszcze kilka kolejnych premier na Nintendo Switch. Za pośrednictwem spółki na japońską konsolę zmierzają m.in. tytuły katowickiego studia Incuvo oraz słowackiego Inlogic. W niedalekiej przyszłości 7Levels ma zdradzić również pierwsze szczegóły trzeciego, po "Castle of Heart" i "Jet Kave Adventure", dużego tytułu własnej produkcji.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)