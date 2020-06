Akcjonariusze MCI Capital zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze MCI Capital zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 czerwca br., o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital S.A. postanawia, że wynikający ze sprawozdania finansowego spółki zysk netto wykazany przez spółkę w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w wysokości 113 390 249,69 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

