Grupa Lotos ma zgodę RN na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos wyraziła zgodę na inwestycję w projekt Polimery Police i objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała grupa.

"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku, zarząd Grupy Lotos informuje, że rada nadzorcza spółki w głosowaniach zakończonych w dniu 3 czerwca 2020 roku: 1) wyraziła zgodę na realizację inwestycji w ramach projektu Polimery Police, w tym na zawarcie umów wchodzących w skład dokumentacji transakcyjnej opisanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 (tj. umowy inwestycyjnej, umowy pożyczki oraz umowy akcjonariuszy) oraz 2) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę Lotos akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Ostateczny skład akcjonariatu Grupy Azoty Polyolefins to Grupa Azoty ZCh Police (34,41%), Grupa Azoty (30,52%), Grupa Lotos (17,3%), Hyundai Engineering (16,63%) i KIND (1,14%).

W całym 2019 r. Grupa Lotos odnotowała 1 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 587,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 834,3 mln zł wobec 1 333,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)