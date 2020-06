PGNiG przedstawi model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje przedstawić kompleksowy model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku, poinformował wiceprezes Jarosław Wróbel. Celem jest ok. 4 mld m3 biometanu w polskiej sieci dystrybucyjnej w ciągu dekady.

"Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed grupą kapitałową PGNiG to rozszerzenie naszego portfolio produktów gazowych. Polityka Zielonego Ładu europejskiego jednoznacznie wskazuje, że do roku 2050 musimy być w stanie 'podmienić' klasyczny gaz na gaz tzw. zielony, czyli de facto na biometan. Do końca tego roku będzie opracowany kompleksowy model wejścia PGNiG w produkcję i dystrybucję biometanu w Polsce" - powiedział Wróbel podczas telekonferencji.

PGNiG chce końca tego roku uregulować wszystkie kwestie związane z efektywnym zatłaczaniem biometanu do sieci. Spółka w I kw. zatwierdziła standard jakości biometanu na wejściu do sieci dystrybucyjnej.

"W tej chwili pracujemy nad nowym modelem ekonomicznym, również zaprosimy samorządy lokalne, biznesmenów lokalnych do współpracy w zakresie produkcji biometanu, tak by w ciągu perspektywy najbliższej dekady osiągnąć wolumen ok. 4 mld m3 biometanu w polskiej sieci dystrybucyjnej" - wskazał także wiceprezes.

Wśród celów badawczego programu biometanowy PGNiG jest:

- określenie potencjału wykorzystania biometanu na polskim rynku,

- opracowanie modelu pozyskiwania biometanu,

- obrót i dystrybucja biometanu (wybór modelu),

- poszukiwanie alternatywnych sposobów wykorzystania biometanu (bio LNG, bio CNG, bio wodór),

- stopniowe kompensowanie biometanem gazu z importu, podano w prezentacji spółki.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)