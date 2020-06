Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 30 tys. płacących i aktywnych klientów



Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - LiveChat Software osiągnął 30 tysięcy aktywnych i płacących klientów rozwiązania LiveChat, podała spółka. Wśród nich są firmy i instytucje z około 150 krajów świata.

Dodatkowo ponad 100 instytucji użyteczności publicznej dołączyło do programu "LiveChat for nonprofits", dzięki któremu mogą wykorzystywać zaawansowaną wersję produktu LiveChat za darmo, podano.

"Trzydzieści tysięcy klientów to dla LiveChat ważny kamień milowy, a jego osiągnięcie jest zasługą bardzo ciężkiej pracy całego zespołu. Żeby pozostać jednym z liderów światowego rynku, musimy się cały czas zmieniać i właśnie to robimy. Praktycznie cały czas dodajemy nowe funkcjonalności, integracje, kanały komunikacji itd. Równocześnie pracujemy nad nową wizją i misją dla naszej firmy, będziemy chcieli je przedstawić już w najbliższym czasie" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

