Inter Cars miał 26,36 mln zł zysku netto, 83,79 mln zł EBITDA w I kw. 2020



Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Inter Cars odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 50,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 50,56 mln zł wobec 75,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 83,79 mln zł wobec 114,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 955,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 998,06 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 roku grupa odnotowała 2,2% spadku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Na spadek sprzedaży miała wpływ rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2. W efekcie wiele rządów, w tym Polski, wprowadziło radykalne ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz bariery w podróżowaniu. Mimo sukcesywnego zmniejszania skali obostrzeń, działalność przedsiębiorstw, w tym Grupy Inter Cars, nadal odbywa się w warunkach ograniczonego popytu ze strony konsumentów" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 9,1% r/r.

"Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 48,5% przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W ramach działalności dystrybucyjnej udział zagranicznych spółek wzrósł z 41,5% w I kwartale 2019 do 46,8% w I kwartale 2020 roku. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla grupy kapitałowej" - czytamy dalej.

Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów wzrosła do 30,3% z 29,2% rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 roku pozytywny wpływ na marżę procentową miały dodatnie różnice kursowe w kwocie 15,7 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2019 odnotowano 5,6 mln zł ujemnych różnic kursowych, które zmniejszyły marżę procentową za ten okres. Porównując poziom marży procentowej brutto po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za I kwartał 2020 wyniosła 29,5% i była na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie roku ubiegłego" - wskazano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 10,62 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 8,76 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)