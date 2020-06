Akcjonariusze Seco: Warwick zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

"1.Zysk netto wypracowany przez spółkę Seco/Warwick z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10 619 707,32 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia" - czytamy w uchwale.

W ub.r. walne zgromadzenie Seco/Warwick podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., zgodnie z którą postanowiło część zysku netto w kwocie 4 018 910,2 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 0,41 zł.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)