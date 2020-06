Grupa Selena utrzymała ok. 600 miejsc pracy w Polsce dzięki tarczy antykryzys.



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Grupa Selena w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała wsparcie, dzięki któremu mogła utrzymać prawie 600 miejsc pracy w Polsce, poinformował prezes Krzysztof Domarecki. W zakładzie produkcji klejów i uszczelniaczy Libra w Dzierżoniowie, należącym do Grupy Selena nie przeprowadzono żadnych zwolnień grupowych w okresie pandemii.

"Pomoc rządowa w Polsce stabilizuje utrzymanie produkcji – szczególnie ważne z punktu widzenia zakładów nastawionych na eksport, które mocno zostały dotknięte obecnym kryzysem. W Librze zatrudniamy 114 pracowników i zgodnie z polityką zarządu zakład nie przeprowadzał zwolnień w okresie pandemii" - powiedział Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Dzięki rządowej pomocy łącznie w Grupie Selena ochroniliśmy prawie 600 miejsc pracy. Chociaż nie wszystkie spółki są objęte tarczą - efekt ten zamierzamy utrzymać w skali globalnej" - zaznaczył.

Produkty z dzierżoniowskiej Libry są wysyłane do 40 krajów m.in. do Polski, Rosji, Niemiec na Litwę, a także Kataru, Korei Południowej i Indii. To tutaj produkuje się hity sprzedażowe, które zdobyły serca budowlańców w Europie i na świecie takie jak kleje montażowe Classic Fix , Fix² GT, Silikon Sanitarny UPG z 10-letnią gwarancją czy COOL-R - wysokorefleksyjna powłoka dachowa kierowana na rynki południa Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej, zaznaczono.

Na początku pandemii zakład Libra przestawił jeden z ciągów technologicznych i rozpoczął produkcję preparatu dezynfekcyjnego Tytan Health. Pierwsza partia produktu została przekazana bezpłatnie do dolnośląskich szpitali.

"Okres pandemii spowodował, że gospodarka znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji. Zamierzeniem rządu było jak najszybsze wsparcie przedsiębiorców z zachowaniem płynności, a przede wszystkim ochrona pracowników i ochrona miejsc pracy. Jesteśmy w zakładzie Libra, spółce Grupy Selena, która pokazuje, że ten trudny czas może przetrwać dzięki dobrej organizacji i dzięki wsparciu finansowemu wynagrodzeń. Celem i priorytetem naszych działań jest ochrona miejsc pracy i wyhamowanie skutków pandemii, by nasza gospodarka po fali kryzysu mogła odbudowywać się" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wizyty w zakładzie produkcyjnym Libra.

Libra to część Grupy Selena z Wrocławia – światowego lidera w produkcji pian poliuretanowych, klejów i uszczelniaczy. Zakłady Libra w Dzierżoniowie rozpoczęły swą działalność w grudniu 2000 roku. W latach 2006 – 2007 oraz 2010 – 2012 firma zwiększyła swoją powierzchnię do 10000 m2. Fabryka obejmuje część produkcyjną, magazynową i biurową. Libra - jako jedna z nielicznych polskich firm branży klejów i uszczelniaczy ma własny dział R&D.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)