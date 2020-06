Best zwiększył do 25 mln zł limit łącznej wartości transakcji skupu obligacji



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Best zmienił warunki skupu obligacji własnych, uchwalając, że łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 25 mln zł, a tym samym zwiększył o 20 mln zł limit początkowo wyznaczony na poziomie 5 mln zł, podała spółka. Pozostałe warunki i parametry skupu obligacji nie uległy zmianie.

23 kwietnia br. Best informował, że planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę, a łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)