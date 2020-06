Samar podał, że w kwietniu wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 4838 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek.

Od stycznia do maja br. wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 28 640 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 40,26 proc. (19 305 sztuk) mniejszy w porównaniu z takim samym okresem ub. roku - czytamy.

Instytut podał, że nowych samochodów dostawczych o DMC do sześciu ton zarejestrowano w maju 3 920 sztuk. To o 33,02 proc. większy wynik niż w kwietniu tego roku oraz o 47,48 proc. słabszy, gdy zestawimy go z majem 2019 roku. Dodano, że od stycznia do maja tego roku w Polsce zostało zarejestrowanych łącznie 22 177 nowych samochodów dostawczych, czyli o 35,92 proc. (12 430 szt.) mniej rok do roku.

W maju zarejestrowany również 918 nowych samochodów ciężarowych (o DMC powyżej 6 ton. Był to wynik o 2,34 proc. lepszy niż w kwietniu tego roku oraz o 70,99 proc. mniejszy w porównaniu z majem 2019 roku. W ciągu 5 miesięcy tego toku zarejestrowano łącznie 6 463 nowe ciężarówki, o 51,54 proc. (6 875 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 r.

Według danych z Samaru, w maju sprowadzono z zagranicy ponad 6,3 tys. używanych samochodów dostawczych o masie całkowitej do 6 ton. To wynik o 85,32 proc. większy niż w kwietniu tego roku, ale o 22,71 proc. słabszy, gdy zestawimy go z majem 2019 roku. Od stycznia do maja 2020 roku do Polski sprowadzono i zarejestrowano 31 534 używane samochody, o 21,74 proc. (8 758 szt.) mniej rdr.

W tym czasie sprowadzono do Polski 1578 używanych ciężarówek (o DMC powyżej 6 ton). To wynik o 61,02 proc. wyższy niż w kwietniu tego roku oraz o 37,53 proc. niższy w porównaniu z majem 2019 roku. Od stycznia do maja 2020 roku krajowe wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 8 817 takich pojazdów, o 32,37 proc. mniej w porównaniu z takim samym okresem 2019 roku - podał Samar. (PAP)