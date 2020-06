Energa miała 113 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Energa odnotowała 113 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 186 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 307 mln zł wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 568 mln zł wobec 554 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Energa osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo faktu, że w I kwartale br. widoczny był wpływ pandemii COVID-19 w Polsce. W krótkim czasie doprowadziła ona m.in. do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną czy zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Grupa szacuje, że w związku z wpływem koronawirusa na działalność koncernu wynik EBITDA w I kw. br. zmniejszył się o ok. 27 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 286 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 971 mln zł rok wcześniej. W I kw. grupa odnotowała także 3 mln zł przychodów z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny.

W I kwartale br. ok. 57% energii wygenerowanej w aktywach grupy pochodziło z OZE, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to ok. 44%.

W pierwszych trzech miesiącach br. podłączono do sieci dystrybucyjnej 14,6 tys. nowych odbiorców - zmiana o 2,2 tys. r/r (wzrost o 18%) - a także nowe odnawialne źródła energii o łącznej mocy 115 MW w stosunku do 24 MW w porównywalnym okresie 2019 roku (wzrost o 421%). W tej liczbie znalazło się blisko 7 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy prawie 47 MW (zmiany odpowiednio o 265% i o 283% w stosunku do I kwartału ub.r). Łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do sieci Energi Operatora sięgnęła 35 tys., a ich moc 245 MW.

Wyniki poszczególnych linii biznesowych w I kw. kształtowały m.in. niższa marża na dystrybucji z uwagi na wzrost kosztów strat sieciowych, mniej korzystne niż w I kwartale 2019 r. warunki hydrologiczne przekładające się na niższą produkcję energii elektrycznej w elektrowniach wodnych oraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło wynikające z wysokich temperatur w sezonie zimowym. Wpływ na wyniki miała też niższa produkcja energii w elektrowni Ostrołęka B, co wynikało m.in. z poziomu pracy w wymuszeniu na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego.

"Energa ma duży potencjał i stabilne zaplecze finansowe, które dają duże szanse na zmitygowanie negatywnego skutku COVID-19 w całym 2020 r. Wśród dostępnych działań jest m.in. optymalizacja procesów biznesowych czy realizacja programów inwestycyjnych zgodnych z trwającą transformacją energetyczną" - skomentował wiceprezes Marek Kasicki, cytowany w komunikacie.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w I kw. 2020 r. wyniosły 331 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 52 mln zł wobec 32 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



