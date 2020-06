"W nowej perspektywie na lata 2021-2027 KE zaproponowała o 26,5 mld euro środków więcej na Wspólną Politykę Rolną" - powiedział Morawiecki w trakcie wizyty Zbuczynie, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze.



Komisja Europejska zaproponowała końcem maja dodatkowe środki dla państw unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy w wysokości 750 mln zł w formie dotacji i pożyczek.



"W ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy będą dodatkowe środki, co najmniej 3 mld euro na dopłaty, na rozwój dla [polskich] rolników" - powiedział premier, cytowany na Twitterze.



Na początku czerwca komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski informował, że Komisja Europejska w ramach pierwszego filara Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027 zaproponowała kwotę 290,7 mld euro, czyli o 4,5 mld euro więcej niż w poprzedniej propozycji. Łącznie na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich zaproponowano 391 mld euro.



Proponowane finansowanie jest o 6,6 mld euro, czyli o około 2% wyższe niż kwota, do której się dąży przy utrzymaniu poziomów finansowania do 2020 roku. Jest również o 26,4 mld euro wyższe niż propozycja Komisji z 2018 roku.



>>> Czytaj też: Borrell i Breton w "Le Figaro": Skończyła się era UE pojednawczej i naiwnej