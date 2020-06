PERN zakończył budowę zbiornika o poj. 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - PERN zakończył budowę zbiornika na olej napędowy o pojemności 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach - pierwszego zbiornika realizowanego w ramach II etapu rozbudowy pojemności magazynowych spółki, poinformował prezes Igor Wasilewski.

"To kolejny kamień milowy w budowie nowego PERN, a jednocześnie początek II etapu rozbudowy pojemności magazynowej na paliwa. W ramach I etapu, który zakończył się w 2019 roku, wybudowaliśmy zbiorniki o pojemności 128 tys. m3. W II etapie, po Koluszkach, kolejne będą zbiorniki w Boronowie, Emilianowie, Małaszewiczach, Rejowcu i Dębogórzu" - powiedział Wasilewski w trakcie wideokonferencji.

Zaznaczył, że inwestycja w Koluszkach ma także wymiar prokliencki, bo oprócz zbiornika w jej ramach powstały miejsca postojowe dla 30 autocystern.

Jak podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, łącznie w II etapie powstaną zbiorniki paliwowe o pojemności 222 tys. m3, z czego w tym roku powstanie jeszcze zbiornik 10 tys. m3 w Boronowie.

Dwa kolejne zbiorniki po 10 tys. m3 w Emilianowie i zbiornik 32 tys. m3 w Małaszewiczach mają zostać wybudowane do końca I kwartału 2021 roku, a po dwa zbiorniki 32 tys. m3 w Rejowcu i Dębogórzu do końca I półrocza 2021 roku.

W ramach programu megainwestycji do 2023 roku PERN buduje także 590 tys. m3 pojemności magazynowej na ropę naftową, z czego zdecydowana większość ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.

"Chodzi o dwa zbiorniki po 100 tys. m3 w bazie w Gdańsku, a także trzy zbiorniki po 100 tys. m3 i jeden 45 tys. m3 w Terminalu Naftowym Gdańsk" - wymienił prezes.

Ostatni zbiornik 45 tys. m3 na terenie TNG ma powstać do III kwartału 2021 roku.

"Najpóźniej do 2023 roku chcemy także zakończyć budowę rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia o długości 97 km, który wraz z koniecznymi inwestycjami na istniejącym odcinku rurociągu między Płockiem i Boronowem, będzie kosztował ok. 350 mln zł" - dodał Zwierzyński.

"Wszystkie inwestycje realizujemy w terminie, mimo stwierdzenia przypadków zarażenia koronawirusem zarówno wśród pracowników PERN, jak i firm wykonawczych" - podsumował prezes Wasilewski.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku.

