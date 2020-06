PSE podały, że moc zainstalowana w PV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) 1 czerwca wyniosła 1953,1 MW - na podstawie danych przekazanych do OSP. "Oznacza to wzrost o 176,38 proc. rok do roku i o 6,57 proc. w okresie maj - czerwiec 2020 r. - dodano.

Minister podkreślił na swoim profilu, że nie może się już doczekać danych za czerwiec.

Na początku czerwca resort klimatu informował, że przez ostatnie 5,5 roku moc instalacji PV w Polsce zwiększyła się o 9 tys. proc. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 MW mocy fotowoltaicznych.

Od końca sierpnia ub.r. właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotacje na montaż mikro instalacji fotowoltaicznych w ramach programu "Mój prąd". Ma on budżet 1 mld zł.

Ministerstwo informowało, że do tej pory złożono ponad 73 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach tego programu. (PAP)

autor: Michał Boroń