Turcja: Turkish Airlines wznowią wkrótce loty do Chin, Korei Płd. i USA

Źródło: PAP

Kierownictwo linii lotniczych Turkish Airlines zapowiedziało w piątek, że jeszcze w czerwcu wznowią one regularne połączenia z Chinami, Koreą Płd. oraz Stanami Zjednoczonymi. W czwartek wznowiły one rejsy do Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Niemiec.