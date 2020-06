Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych



Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) nie będą odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału, podała spółka.

"W przypadku któregokolwiek z tych kroków, akcje spółki i obligacje zamienne będą zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w drodze oferty prywatnej poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu z wyłączeniem prawa poboru" - czytamy w komunikacie.

Oferta obejmująca podwyższenie kapitału i akcje własne może odpowiadać za łącznie do 22,42 mln akcji (ok. 20%) spółki. Natomiast emisja obligacji zamiennych, z 3-letnią zapadalnością, mogłaby odpowiadać za do 16,81 mln akcji spółki (ok. 15% kapitału).

Łącznie te środki kapitałowe nie przekroczą równowartości 25% kapitału zakładowego, dodano.

"Środki kapitałowe posłużą wzmocnieniu struktury kapitałowej spółki i wzmocnią istotne parametry w kontekście istniejących ratingów. [...] Pozyskane środki zostaną użyte na refinansowanie wierzytelności finansowych, wykorzystane na ewentualne zwiększenie szans wzrostu oraz na ogólne cele korporacyjne" - wyjaśniono w raporcie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)