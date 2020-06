Komisja sejmowa zgodziła się na przesunięcie 676 mln zł na pomoc z powodu suszy



Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych wyraziła zgodę na przesunięcie 676 mln zł na pomoc dla rolników z powodu ubiegłorocznej suszy oraz 31,6 mln zł na dotację dla koła gospodyń wiejskich. Decyzję podjęto jednogłośnie.

Wniosek o zmianę przeznaczenia rezerw celowych, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 rok w tym zakresie złożył minister finansów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych - po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku ministra finansów - przesunięcie środków nastąpi z rezerw celowych na realizację projektów finansowych ze środków unijnych (600 mln zł na pomoc dla rolników oraz 31,6 mln zł na koła gospodyń wiejskich) oraz ze środków na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa (76 mln zł na pomoc dla rolników).

Na realizację przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) pomocy dla gospodarstw rybackich z powodu suszy, huraganu, gradu i deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi zostanie przekazanych 676 mln zł, a na wsparcie koła gospodyń wiejskich - 31 656 tys. zł

Wiceminister finansów Sebastian Skuza poinformował, że wykorzystanie rezerwy celowej na finansowanie projektów unijnych kształtuje się na poziomie 26%. Zapewnił, że przejściowe finansowanie z tej rezerwy pomocy dla rolników, dotkniętych suszą nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla realizacji programów unijnych, ani na bieżące ich funkcjonowanie. Natomiast wykorzystanie rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa kształtuje się obecnie na poziomie 18%.

Z kolei wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy wypłacono za ub. rok 1 243 mln zł, z czego 710 mln zł w ub. roku i 533 mln zł w tym roku.

Odszkodowania wypłacane są producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, huraganu, gradu deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objętej co najmniej 30% danej uprawy.

Ta kwota 676 mln pozwoli nam wypłacić wszystkie środki powyżej 30% tej straty […] Ale nie mamy limitu de minimis i będziemy mogli je wypłacić - być może jeszcze w tym roku - jeżeli nowela budżetu nam na to pozwoli i dostaniemy limit dodatkowy z Komisji Europejskiej. […] Jeżeli nie dostaniemy tego limitu dodatkowego, to sprawa będzie załatwiona dopiero w I kwartale przyszłego roku" – powiedział Białkowski.

Poinformował, że wniosek o przyznanie dodatkowego limitu de minimis został złożony na przełomie kwietnia i maja.

(ISBnews)