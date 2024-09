Reklama

Przewodniczący CDU Friedrich Merz będzie kandydatem chadecji na kanclerza Niemiec w wyborach parlamentarnych, które zostaną przeprowadzone we wrześniu 2025 r. Lider siostrzanej CSU Markus Soeder zrezygnował we wtorek z kandydowania i przekazał oficjalnie swoje poparcie Merzowi.

Swoją decyzję Soeder ogłosił podczas wspólnej konferencji prasowej z liderem CDU w Berlinie. „Kwestia kandydata na kanclerza jest rozstrzygnięta. Zrobi to Friedrich Merz. Nie mam nic przeciwko temu i wyraźnie to popieram” – oświadczył lider CSU.

Reklama

Premier Bawarii podkreślił, że najważniejsza jest współpraca chadeckiej Unii na rzecz pokonania obecnej koalicji rządowej w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu. Soeder wskazał, że dotrzymał obietnicy, iż nie powtórzy się to, co wydarzyło się przed wyborami parlamentarnymi w 2021 r. Wówczas – jak przypomniał portal tagesschau – toczyła się walka między Soederem a przewodniczącym CDU Arminem Laschetem o kandydowanie na kanclerza. Ostatecznie kandydował Laschet, a Soeder wielokrotnie krytykował jego kampanię wyborczą. Potem Unia przegrała wybory parlamentarne – czytamy w tagesschau.

Migracja i sytuacja gospodarcza Niemiec

Friedrich Merz podziękował podczas wtorkowej konferencji prasowej Soederowi za dotychczasową współpracę. Zaznaczył przy tym, że choć liderzy CDU i CSU są różni, łączy ich dążenie do wspólnego wzięcia odpowiedzialności za kraj.

Przewodniczący CDU podkreślił, że wspólna decyzja liderów chadecji była poprzedzona długimi rozmowami. „Unia jest ostatnią partią demokratycznego centrum, która pozostała. Dlatego jest przed nami wielka odpowiedzialność” – oświadczył Merz. Wśród istotnych tematów w kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi szef CDU wskazał kwestię migracji i sytuację gospodarczą Niemiec.

Wcześniej w kręgach partyjnych spekulowano, że oprócz Merza również Soeder sygnalizował w ostatnich tygodniach rosnące zainteresowanie kandydowaniem. Lider CSU wypadał pozytywnie w sondażach, według których najwięcej zwolenników chadecji widziałoby jego jako najlepszego kandydata na kanclerza. W poniedziałek wieczorem premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest (CDU) oświadczył, że nie będzie ubiegać się o fotel kanclerza i popiera kandydaturę Merza.

Oficjalną nominację z ramienia chadecji Friedrich Merz powinien otrzymać w najbliższy poniedziałek po posiedzeniach komitetów obu partii.

Wybory w Niemczech

Najbliższe wybory do Bundestagu odbędą się 28 września 2025 r.

Z Monachium Iwona Weidmann (PAP)