Rodzice dzieci wymagających specjalnej troski starają się, aby ich dzieci uczęszczały do zwykłej szkoły. Mają dzięki temu szansę na szybszy rozwój i integrację. Ta desperacja w umieszczeniu w zwykłej szkole dziecka z często poważnymi problemami przejawia się np. w ukrywaniu przed szkołą zaleceń lekarskich wskazujących na konieczność uczęszczania dziecka do placówki specjalnej - z uwagi na tajemnicę lekarską lekarze nie mogą przedstawić swojej opinii i wyników badań szkole. I są one ukrywane przed szkołą przez rodziców.

ZNP i MEN: Na liście uzgodnień nie ma najważniejszych dodatków dla nauczycieli. To byłyby dobre pieniądze

Reklama

Nauczyciele podnosili w toku negocjacji z rządem, że jest:

1) coraz więcej dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i

2) liczba dzieci z niekorzystnymi opiniami poradni psychologiczno-pedagogiczną PPP.

Szacuje się, że około 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół masowych. Jeżeli w klasie 30 uczniów jest 10 takich dzieci, to łatwo sobie wyobrazić jak trudną pracę mają nauczyciele w takiej klasie. Stąd oczekiwanie nauczycieli, że dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy winien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki, w której są zatrudnieni.

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli zaproponował nauczycielom 12 grudnia 2024 r.: