Wzrost Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK)

PIE poinformował, że w ujęciu miesięcznym MIK wzrósł w listopadzie o 5,3 pkt do poziomu 108,5 pkt. Podobne wartości odnotowano po raz ostatni w listopadzie i grudniu 2021 r.: odpowiednio 109,2 i 107,8 pkt. Na obecny poziom MIK wpłynęła przewaga ocen pozytywnych w pięciu z siedmiu jego komponentów: wartości sprzedaży, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz płynności finansowej. Wskaźnik dla inwestycji osiągnął drugi najwyższy poziom w tym roku. 60 proc. dużych i 40 proc. średnich firm zadeklarowało realizację inwestycji na poziomie wyższym lub zbliżonym do poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym wzrost ocen odnotowano we wszystkich siedmiu komponentach, co - jak zauważyli eksperci PIE - zdarzyło się po raz pierwszy w tym roku.

Przewaga nastrojów pozytywnych

Jak podali ekonomiści PIE, po październikowym, optymistycznym wyniku (103,2 pkt) to już drugi z rzędu odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego (100,0 pkt), co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi wśród przedsiębiorców. Listopadowy MIK jest o 11,4 pkt wyższy niż najniższy w tym roku odnotowany wrześniu, oraz o 10,8 pkt wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Listopadowy odczyt MIK potwierdza przyspieszenie ożywienia w polskiej gospodarce. Wartość indeksu na poziomie 108,5 pkt to najwyższy wynik od czterech lat, czyli od czasu odbudowy koniunktury po pandemicznych lockdownach. Prognozy MFW, NBP i MF na 2026 r. wskazują na utrzymanie wysokiego tempa wzrostu PKB przy spadku inflacji w okolice celu NBP oraz niskim poziomie bezrobocia. Jednym z głównych motorów wzrostu mają stać się procesy inwestycyjne, wspierane przez środki unijne i krajowe” - wskazał zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak.

W listopadowym odczycie, po raz pierwszy w tym roku, spośród siedmiu obserwowanych komponentów odsezonowane wartości pięciu z nich byłe wyższe od poziomu neutralnego. Wyjątek stanowią moce produkcyjne i inwestycje w aktywa materialne lub niematerialne. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że w przypadku inwestycji wartość wskaźnika wzrosła miesiąc do miesiąca o 5,1 pkt do poziomu 99,3 pkt. Jest to druga, po czerwcowym odczycie, najwyższa wartość dla tego komponentu w tym roku. W listopadowym badaniu, drugi z kolei miesiąc wzrosła również wartość wskaźnika płynność finansowa - o 10,2 pkt, osiągając 136 pkt - najwięcej w tym roku. Jak podał PIE, 51 proc. badanych firm oceniło, że ich płynność finansowa zapewniłaby ciągłość funkcjonowania firmy powyżej trzech miesięcy, a 32 proc. przez 2-3 miesiące.

Jak wynika z danych instytutu, poprawiły się również odczyty dotyczące wartości sprzedaży i nowych zamówień. Wskaźnik wartości sprzedaży wzrósł miesiąc do miesiąca o 11,2 pkt do 108,8 pkt i po sześciu miesiącach jest po raz pierwszy powyżej poziomu neutralnego. Szósty miesiąc rośnie też wskaźnik liczby nowych zamówień - w listopadzie był wyższy miesiąc do miesiąca o 5,8 pkt i osiągnął 101,6 pkt. Jego wartość po raz pierwszy od lutego br. była powyżej poziomu neutralnego.

Ponad 80 proc. firm planuje utrzymanie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń. 8 proc. przedsiębiorstw myśli o zwiększeniu, a 9 proc. o zmniejszeniu liczby pracowników w najbliższych trzech miesiącach.

Różnice w nastrojach w zależności od wielkości firm

Listopadowy odczyt MIK wskazuje na przewagę nastrojów pozytywnych nad negatywnymi w dużych(118,0 pkt) i średnich (101,0 pkt) przedsiębiorstwach. Nastroje negatywne przeważają natomiast w małych i mikrofirmach. W ujęciu miesięcznym wzrost wskaźnika odnotowały firmy duże i małe, odpowiednio o: 9,7 i 7,3 pkt, natomiast spadek nastąpił wśród firm średnich i mikro, odpowiednio 2,4 pkt i 1,2 pkt.

Sytuacja w różnych branżach

Przewaga nastrojów pozytywnych nad negatywnymi panuje w firmach usługowych - 111,4 pkt, produkcyjnych - 110,4 pkt oraz handlowych - 104,1 pkt. Jednocześnie odnotowano w tych branżach wzrost wartości wskaźnika miesiąc do miesiąca, odpowiednio o: 11,5, 2,6 i 1,9 pkt. W budownictwie nadal jednak przeważają nastroje negatywne nad pozytywnymi - w tej branży nastąpił spadek o 2,9 pkt do poziomu 94,2 pkt. Branża TSL zanotowała spadek o 2,7 pkt, a listopadowy odczyt spadł poniżej poziomu neutralnego i wyniósł 97,5 pkt.

Miesięczny Indeks Koniunktury powstaje co miesiąc na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Obliczany jest na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw w czterech kategoriach wielkościowych i pięciu branżowych. Poziomy MIK przyjmują wartości z przedziału między 0 a 200, a punkt odniesienia wskaźnika stanowi odczyt 100, który jest poziomem neutralnym.