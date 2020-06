Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Gra "Realpolitiks: New Power" została zatwierdzona do dystrybucji na konsoli Sony PlayStation 4 i tym samym tytuł miał swój debiut w Europie 15 czerwca, a dziś debiutuje w USA, podało Jujubee. Cena gry to 24,99 USD.



Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED, Traveller's Tales oraz Infinite Dreams. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.



(ISBnews)