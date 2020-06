Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Budimex oficjalnie przekazał do użytkowania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), podała spółka. Wartość podstawowa kontraktu realizowana przez Budimex to ponad 129 mln zł. Łączny koszt całej inwestycji wraz z niezbędnym wyposażeniem to blisko 550 mln zł.

"COZL to największy szpital onkologiczny na Lubelszczyźnie, który posiada kilkanaście oddziałów z wyspecjalizowanym sprzętem medycznym i profesjonalnym zespołem lekarzy i specjalistów. Ośrodek spełnia wysokie wymagania w opiece nad pacjentami walczącymi z chorobami nowotworowymi. To jeden z najważniejszych ośrodków nie tylko w województwie lubelskim, ale i w Polsce Wschodniej. Dzięki rozbudowie nowoczesny obiekt szpitalny będzie mógł leczyć ponad 500 osób" - czytamy w komunikacie.

Historia realizacji inwestycji sięga 2011 roku, kiedy w budowę tego obiektu byli zaangażowani inni wykonawcy. W marcu 2018 ogłoszono przetarg na nową, trzecią w kolejności firmę, mającą dokończyć projekt. Kompleks po poprzednich inwestorach, którzy zostawili budowę na poziomie realizacji około 40%, został sfinalizowany przez Budimex, podkreślono.

"Po raz kolejny pokazujemy, że potrafimy dokończyć i zrobić to, czego nie zdołali wybudować inni wykonawcy. Mamy bardzo duże doświadczenie w realizacji obiektów szpitalnych. Są to budowy szczególnie wymagające dla wykonawców budowlanych. Nasze referencje w tym zakresie są jednymi z najlepszych w Polsce" - powiedział wiceprezes Budimexu Artur Popko, cytowany w komunikacie.

W ramach kontraktu, określonych w II etapie inwestycji, Budimex zajął się m.in. dokończeniem robót budowlanych w zakresie obiektu dydaktyczno-administracyjnego oraz przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku przychodni. Generalny wykonawca podjął się rozbiórki i postawienia na nowo bloku z częścią łóżkową, rozbudowy oddziału oraz przebudowy i nadbudowy budynku radioterapii. Niezbędne było także m.in. wykonanie zbiornika ciekłego azotu wraz z instalacją zewnętrzną. III etap budowy dotyczył modernizacji obiektu - ze względu na zmianę sposobu użytkowania części jednego z budynków, gmach nr 3 i 4 wymagał przebudowy części instalacji wewnętrznych, wskazano również.

COZL to jedna z kilku inwestycji realizowanych przez spółkę w Lublinie. Obecnie Budimex prowadzi także modernizację Parku Ludowego i rozbudowuje Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1. W ramach tego kontraktu w szpitalu powstanie m.in. nowy blok operacyjny, SOR, oddział intensywnej terapii oraz zakłady diagnostyki i laboratoria, podkreślono także w materiale.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)