"Wczoraj i dziś mamy etap pełnej mobilizacji i przygotowania, a w czwartek będziemy w pełnym rozruchu. Co warte podkreślenia, wyprzedzamy harmonogram o 17 dni" - powiedział Hołubowski w rozmowie z ISBnews.



"Obecnie doprowadziliśmy blok do stanu sprzed awarii, do której doszło w lutym podczas próbnego rozruchu kotła i zoptymalizowaliśmy palniki według wytycznych Taurona" - dodał.



Jak wyjaśnił, próbny rozruch to złożony proces, które obejmuje kolejne uruchamianie wszystkich elementów bloku, ich dostosowanie i przygotowanie do odbioru, który przewidziany jest na 15 listopada tego roku.



"Każdy dzień wiąże się z oszczędnościami dla Rafako i Taurona, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby blok był gotowy do odbioru jak najszybciej. Nie przesądzamy, czy uda się to przed terminem, ale na pewno już teraz 'kupiliśmy' sobie czas, który pozwala na realizację uzgodnionego harmonogramu" - wskazał.



Dodał, że dla prawidłowego funkcjonowania bloku nadkrytycznego kluczowa jest odpowiednia, wysoka jakość węgla, który dostarcza Tauron.



Hołubowski podkreślił także, że spółka jest gotowa do próbnego rozruchu pomimo epidemii COVID-19, dzięki wdrożeniu rygorystycznych procedur sanitarnych i mobilizacji swoich pracowników i podwykonawców.



"W ostatnich miesiącach zmieniliśmy jakościowo sposób zarządzania kontraktem. Wypracowaliśmy z Tauronem rozwiązania, które zapewniają płynność spółce realizującej inwestycję. A to pozwala na bieżące regulowanie płatności dla podwykonawców. Jednocześnie dziękujemy im za konstruktywną współpracę" - podkreślił wiceprezes.



Przypomniał, że do grona podwykonawców należą zarówno małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, jak również duże międzynarodowe koncerny.



Blok w Jaworznie po oddaniu do użytkowania będzie drugim największym blokiem energetycznym w Polsce i ważnym elementem przyszłego rynku mocy w Polsce.



Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)