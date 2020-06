Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarły aneks do umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do grupy kapitałowej PKN Orlen, w wyniku którego dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2023 r., podało PGNiG. Wartość kontraktu od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi szacunkowo 5,5 mld zł.

"Wartość kontraktu indywidualnego w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. szacowana jest na kwotę około 5,5 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontrakcie indywidualnym są rynkowe wartości indeksów cen gazu" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa PKN Orlen pozostanie strategicznym odbiorcą paliwa gazowego dla PGNiG, podkreślono.

"Cieszę się, że PKN Orlen - jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz nasz wieloletni strategiczny klient - postanowił powierzyć PGNiG dostawy gazu ziemnego na kolejne lata. Przedłużenie współpracy między naszymi firmami potwierdza, że PGNiG oferuje konkurencyjne, rynkowe warunki współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego i jest najlepszym wyborem dla przemysłu. PGNiG jako firma z największym doświadczeniem na rynku gazu w Polsce, posiada zdywersyfikowany portfel dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu jest atrakcyjnym i wiarygodnym sprzedawcą błękitnego paliwa" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)