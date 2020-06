"PGNiG konsekwentnie stawia na rozwój gazomobilności w Polsce, ponieważ wierzymy, że ekologiczne paliwa gazowe mogą stać się podstawą transportu drogowego w naszym kraju. Coraz więcej podmiotów decyduje się na wykorzystanie gazu, zarówno w formie skroplonej LNG, jak i sprężonej CNG. Również na Podlasiu gaz ziemny wykorzystuje coraz więcej przedsiębiorstw, a podpisany właśnie list intencyjny jest przykładem współpracy z firmą, która chce przestawić swoją flotę pojazdów na gaz. Cieszymy się, że skorzysta z naszej konkurencyjnej oferty" - powiedział wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński, cytowany w komunikacie.



W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny wyraziło wolę wybudowania dwóch stacji paliw LCNG, które będą obsługiwały nie tylko pojazdy należące do Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy, ale też wszystkich innych zainteresowanych.



"To pierwsza tego typu inwestycja w historii naszej spółki. To także kolejny dowód na to, że coraz więcej naszych przedsiębiorców chce iść w stronę czystego transportu zasilanego gazem ziemnym, jednak by rynek ten się rozwijał - musimy dynamicznie rozbudowywać infrastrukturę dorównującą innym krajom. Obecnie w Europie jest już ponad 3700 stacji CNG i LNG, z kolei GK PGNiG planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy budowę nawet do 38 stacji" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha.



Planowana budowa stacji jest związana z planami ZPK Rupińscy, które zakładają zakup co najmniej 50 pojazdów ciężkich do transportu kruszyw, napędzanych gazem LNG.



"Projekt uwspółcześnia dotychczasowy model tradycyjnego transportu samochodowego na przyjazny dla środowiska model oparty na ekologicznych paliwach i wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu kolejowego - mówi o korzyściach. Jest to dla nas kolejny krok do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie śladu węglowego łańcucha dostaw produkowanych przez nas materiałów budowlanych" - powiedział prezes ZPK Rupińscy Kazimierz Rupiński.



Oprócz budowy dwóch nowoczesnych stacji tankowania LCNG PGNiG Obrót Detaliczny planuje we współpracy z ZPK Rupińscy utworzenie w rejonie północno-wschodniej Polski centrum przeładunkowego LNG, które będzie obsługiwało dostawy skroplonego gazu ziemnego dostarczanego koleją. Projekt ma także na celu transformację logistyki towarów masowych, w tym kruszyw i materiałów budowlanych, produkowanych w północno-wschodniej Polsce, a transportowanych do Polski Centralnej oraz za granice kraju. Dodatkowym elementem porozumienia jest możliwość uzyskania doradztwa energetycznego PGNiG w zakresie ewentualnej produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, przez ZPK Rupińscy.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)